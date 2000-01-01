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Ученые узнали, почему люди матерятся | Фото: Thinkstock05.05 00:28   MIGnews.com

Ученые узнали, почему люди матерятся

Американские ученые узнали, почему люди склонны к частому употреблению бранных слов. Специалисты из университета Сан-Франциско обнаружили генетические мутации, которые провоцируют развитие у человека синдрома Туретта.

Данное заболевание нервной системы проявляется в совершении однообразных движений и непроизвольном выкрикивании ругательств.

Как выяснилось, развитию синдрома Туретта способствуют четыре участка ДНК — WWC1, CELSR3, NIPBL и FN1, которые связаны с ростом эмбриона и развитием памяти в сознательном возрасте.

На сегодняшний день синдром Туретта почти не изучен, а у медиков нет лекарств для его лечения. Авторы исследования надеются, что сделанное ими открытие поможет изучить это расстройство более детально.
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