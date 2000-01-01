В Акко построят около 18 тысяч квартир

Министр финансов Моше Кахлон, министр строительства Йоав Галант, председатель правительственного штаба по решению жилищного вопроса Авигдор Ицхаки, глава Земельного управления Израиля Адиэль Шомрон и мэр Акко Шимон Ланкри подписали соглашение о возведении жилого проекта на 17.780 квартир в Акко. В проект включены также школы и детские сады, спортивные и общественные учреждения. Подписание соглашения проходило в присутствии главы правительства Биньямина Нетаниягу.
Речь идет о долгосрочной строительной программе, существенная доля которой будет продана по льготным ценам. Жилой массив на 1500 квартир в районе Цфон а-Керем “Гимель” в настоящее время находится на стадии тендера, причем 75% из них будут проданы в рамках программы “Мехир ле-Миштакен”. В период с 2017 по 2021 год запланирована продажа еще 16.279 квартир. Если прибавить к этому жилые проекты еще на 3.568 единиц жилья в рамках планов по проектированию и застройке, общее количество возводимых квартир в Акко составит в ближайшие годы 21.348.
Подписанное сегодня соглашение включает также новые детские сады на 121 группу, школы на 538 учебных классов, школы и детские сады для детей с особыми потребностями - 52 класса, 12 ясель, 8 синагог и три миквы, три культурных центра, три библиотеки и 8 спортивных площадок и спортзалов.
Подробно план развития Акко выглядит так: в 2016 году были проданы 1.339 единиц жилья в районе Цфон а-Керем “Гимель”, в 2017 году будут проданы проекты на 427 квартир в районе Эйнафилим, 51 квартира - в Эгроф Даром, 2.000 квартир - в Нахалат Ашер. В 2018 году будут проданы 13 квартир в районе Эйнафилим, 3.000 - в Нахалат Ашер, 210 квартир - в Эмет а-Маим. В 2018 году будут проданы 18 квартир в Эйнафилим, 2.000 в Нахалат Ашер, и 820 квартир - у южного въезда в город. В 2020 году будут проданы 2.850 квартир в Нахалат Ашер, 460 в Эмет а-Маим, 1.250 квартир - в Хоф Цфони. В 2021 году будут проданы 1.500 квартир в Нахалат Ашер, 1.680 квартир - в промзоне Барбур.
Подписанное сегодня соглашение является продолжением программы Минфина по увеличению предложения на рынке жилья и программы по развитию севера страны. Как отметил министр строительства Йоав Галант, жилой проект на почти 18 тысяч квартир, а также торговые площади, общественные, спортивные и культурные учреждения существенно усилят Акко и весь северный округ. Министр финансов Моше Кахлон добавил, что новые квартиры привлекут в город молодежь, что повысит уровень жизни в Акко.