04.04 21:24 MIGnews.com
Лондонское такси переходит на электрическую тягу
Культовый лондонский Black cab ("Черное такси") внесет свой вклад в борьбу с вредными выбросами в атмосферу. К 2024 году более 9 тысяч машин должны быть электрическими.
По проекту городского управления транспорта автомобили с нулевым выбросом превратят столицу Соединенного королевства в город свободный от двуокиси углерода.
По правилам принятым в январе этого года, все новые такси должны оснащаться либо гибридными, либо чистыми электрическими двигателями.
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