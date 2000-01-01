04.04 21:24 MIGnews.com

Лондонское такси переходит на электрическую тягу

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Культовый лондонский Black cab ("Черное такси") внесет свой вклад в борьбу с вредными выбросами в атмосферу. К 2024 году более 9 тысяч машин должны быть электрическими.По проекту городского управления транспорта автомобили с нулевым выбросом превратят столицу Соединенного королевства в город свободный от двуокиси углерода.По правилам принятым в январе этого года, все новые такси должны оснащаться либо гибридными, либо чистыми электрическими двигателями.