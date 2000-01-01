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youtube04.04 21:24   MIGnews.com

Лондонское такси переходит на электрическую тягу

Культовый лондонский Black cab ("Черное такси") внесет свой вклад в борьбу с вредными выбросами в атмосферу. К 2024 году более 9 тысяч машин должны быть электрическими.

По проекту городского управления транспорта автомобили с нулевым выбросом превратят столицу Соединенного королевства в город свободный от двуокиси углерода.

По правилам принятым в январе этого года, все новые такси должны оснащаться либо гибридными, либо чистыми электрическими двигателями.


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