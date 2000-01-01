05.04 04:33 MIGnews.com

Спилберг не против сделать Индиану Джонса женщиной

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Голливудский режиссер Стивен Спилберг выразил желание пригласить женщину на роль Индианы Джонса. В интервью изданию The Sun он заявил, что таком случае персонажа-женщину пришлось бы назвать Джоан.По словам 71-летнего режиссера в этом нет ничего страшного.Спилберг рассказал, что с детства был окружен сильными женщинами."Мама была сильной. У нее был свой голос, очень сильное мнение. Я счастливчик, потому что на меня оказали влияние женщины, некоторых из которых я безумно люблю – моя мама и моя жена", - отметил режиссер.Отметим, что съемки пятого фильма о приключениях ученого-археолога запланированы на апрель следующего года. Картина станет последней для актера Харрисона Форда, в котором он сыграет главную роль."Но, конечно, история продолжится", — заключил Спилберг.