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Спилберг не против сделать Индиану Джонса женщиной 05.04 04:33   MIGnews.com

Спилберг не против сделать Индиану Джонса женщиной

Голливудский режиссер Стивен Спилберг выразил желание пригласить женщину на роль Индианы Джонса. В интервью изданию The Sun он заявил, что таком случае персонажа-женщину пришлось бы назвать Джоан.

По словам 71-летнего режиссера в этом нет ничего страшного.

Спилберг рассказал, что с детства был окружен сильными женщинами.

"Мама была сильной. У нее был свой голос, очень сильное мнение. Я счастливчик, потому что на меня оказали влияние женщины, некоторых из которых я безумно люблю – моя мама и моя жена", - отметил режиссер.

Отметим, что съемки пятого фильма о приключениях ученого-археолога запланированы на апрель следующего года. Картина станет последней для актера Харрисона Форда, в котором он сыграет главную роль.

"Но, конечно, история продолжится", — заключил Спилберг.
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