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В честь королевской свадьбы появится криптовалюта 04.04 14:19   MIGnews.com

В честь королевской свадьбы появится криптовалюта

В Соединенном королевстве в честь свадьбы британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл выпустят новую криптовалюту.

Королевскую криптовалюту нарекли Crown Royale. Естественно, все вырученные средства от продажи памятной валюты пойдут на благотворительность. Уже были определены три организации: Sentebale, The Invictus Games и The Royal Foundation, пишет royalcentral.

Другая часть средств пойдет на финансирование номера издания The Crown and Country Magazine, которое будет освещать великое событие.

Королевская монета является первой в своем роде.
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