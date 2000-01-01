В честь королевской свадьбы появится криптовалюта

В Соединенном королевстве в честь свадьбы британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл выпустят новую криптовалюту.
Королевскую криптовалюту нарекли Crown Royale. Естественно, все вырученные средства от продажи памятной валюты пойдут на благотворительность. Уже были определены три организации: Sentebale, The Invictus Games и The Royal Foundation, пишет royalcentral.
Другая часть средств пойдет на финансирование номера издания The Crown and Country Magazine, которое будет освещать великое событие.