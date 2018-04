04.04 14:19 MIGnews.com

В честь королевской свадьбы появится криптовалюта

В Соединенном королевстве в честь свадьбы британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл выпустят новую криптовалюту.Королевскую криптовалюту нарекли Crown Royale. Естественно, все вырученные средства от продажи памятной валюты пойдут на благотворительность. Уже были определены три организации: Sentebale, The Invictus Games и The Royal Foundation, пишет royalcentral Другая часть средств пойдет на финансирование номера издания The Crown and Country Magazine, которое будет освещать великое событие.Королевская монета является первой в своем роде.