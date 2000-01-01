04.04 21:44 MIGnews.com

Редчайший розовый бриллиант продан за $71 млн.

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Редчайший бриллиант "Розовая звезда" стал самым дорогим драгоценным камнем, когда-либо уходившим с молотка: камень весом в 59,6 карата продали на аукционе Sotheby's в Гонконге за 71 млн долларов.Аукционный дом сообщил, что покупателем стала гонконгская фирма Chow Tai Fook Jewellery. Торги заняли всего пять минут, сообщают присутствовавшие на них люди.Реордной стала не только сумма, выплаченная за бриллиант, но и его размер. "Розовая звезда" стала самым большим в истории ограненным розовым камнем из тех, что когда-либо уходили с молотка.Стартовая цена камня, добытого на одном из месторождений De Beers в ЮАР в 1999 году, составляла 56 млн долларов. В необработанном виде он весил 132,5 карата.Лот достался китайской конгломерату, занимающемуся недвижимостью, Chow Tai Fook Enterprises.