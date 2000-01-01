04.04 23:22 MIGnews.com

Ученые узнали, как избавиться от телефонной зависимости

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Британские разработчики выступили с проектом под названием "Give Your Mobile The Boot", который направлен на то, чтобы избавить людей от телефонной зависимости. Так, экспертами был разработан "протез телефона", который изготовлен из пластика, но похож на смартфон.Эксперимент показал, что люди часто берут в руки телефон без надобности.Протез телефона имеет вес и размеры типичного смартфона. Но при этом у него полностью отсутствуют технические характеристики. По словам авторов изобретения, оно является "блоком черного пластика", внешне напоминающего смартфон.Около 35% участников эксперимента признались, что ощущали фантомную вибрацию от предложенного им устройства, которая напоминала вибрирование настоящего смартфона.