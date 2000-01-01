Названы самые добрые города России

Общественная палата РФ по итогам первого месяца всероссийской экологической акции "Марафон добрых дел" назвала самые добрые российские города. Первое место занял Санкт-Петербург, второе – Казань, третье – подмосковные Химки.
В десятку самых добрых городов также вошли Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саратов, Пермь, Омск и Череповец.
Рейтинг составляли на основании количества добрых дел, которые выполнили жители. Организаторы проекта отметили, что люди интересуются состоянием окружающей среды, причем они готовы решать проблемы собственными силами.
Всего в акции приняли участие более 60 тысяч человек из 1300 населенных пунктов.