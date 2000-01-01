04.03 07:41 MIGnews.com

Совместные поездки не решили проблему пробок в Израиле

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Совместные перевозки по типу Uberpool не решили проблему забитости дорог в Израиле, даже наоборот, пишет Гаарец. В Израиле технологию тестировала служба Bubble Dan.Недавнее исследование, проведенное экспертами из Тель-Авивского университета и Университета имени Бен-Гуриона в Негеве, показывает бесполезность идеи совместных перевозок. Ученые создали симулятор идеального мира автомобилей с автоматическим управлением и совместными поездками. Эран Бен-Элия из Университета Бен-Гуриона сказал, что традиционные решения для общественного транспорта были более перспективными."Тот факт, что даже в лабораторных условиях гибкий общественный транспорт не экономичен и не эффективен, заставляет нас вернуться ко многим классическим мобильным решениям - поездам и автобусам, курсирующим на регулярных маршрутах и ​​от стационарных станций, на которые пассажиры приезжают пешком и на велосипеде."В симуляторе были задействованы 300 000 "пассажиров", что составляет около 10% от общего числа ежедневных пассажиров в Ашдоде на юге, Модиин на востоке и Нетании на севере (и Средиземным морем на западе).Эксперты проверили выполнимость совместных поездок, используя различное количество транспортных средств, начиная с 50 000 и постепенно увеличивая их до 100 000. Даже в периоды пикового спроса транспортные средства в среднем могли перевозить только двух пассажиров одновременно. Большую часть дня автомобили перевозили только одного пассажира.Симулятор установил в качестве стандарта, что транспортные средства должны были перевозить в среднем четыре человека в часы пиковых поездок, в результате - время ожидания поездки подскочило в три раза.Имитация также показала, что чем больше общее количество машин, тем меньше они используются. Каждому пятому пассажиру приходилось ждать неоправданно много времени, чтобы его забрали - до 42 минут.