04.03 18:12 MIGnews.com

Масштабные мероприятия отменены из-за решения Минздрава

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Ряд крупных мероприятий в Израиле был отменен после того, как Министерство здравоохранения запретило проведение собраний, в которых участвуют более 5000 человек.Об этом стало известно в среду, 4 марта, передает The Times of Israel.В частности, отменены концерты певцов Ишая Рибо и Натана Гошен на сцене тель-авивского Дворца спорта "Менора Мивтахим".Также не состоится матч четвертьфинала Кубка Израиля Маккаби Хайфа — Хапоэль Беер-Шева в Хайфе, который должен был состояться вечером, 4 марта, и отменяется забег в Ришон ле-Цион.