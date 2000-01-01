05.03 04:50 MIGnews.com

Pornhub выпустил первый документальный фильм

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Крупнейший ресурс "для взрослых" Pornhub выпустил свой первый не порнографический фильм "Вымогательство" ("Shakedown"). В картине рассказывается о лесбийских стрип-клубах в Лос-Анджелесе в начале нулевых годов.Режиссером документальной ленты выступила концептуальная художница Лейла Вайнрауб. Материалом послужили видео, которые она снимала на протяжении 15 лет. Об этом сообщает Variety."Вымогательство" - поток сознания, невыдуманная история о квир-женщинах и мужчинах, которые населяли стрип-клубы в Лос-Анджелесе в начале нулевых. [Вайнрауб] предлагает юмористический, чувственный и информативный взгляд на яркую субкультуру", - говорится в описании к фильму.Лента вышла в рамках общей программы Pornhub по поддержке искусства.