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Pornhub выпустил первый документальный фильм | Фото:05.03 04:50   MIGnews.com

Pornhub выпустил первый документальный фильм

Крупнейший ресурс "для взрослых" Pornhub выпустил свой первый не порнографический фильм "Вымогательство" ("Shakedown"). В картине рассказывается о лесбийских стрип-клубах в Лос-Анджелесе в начале нулевых годов.

Режиссером документальной ленты выступила концептуальная художница Лейла Вайнрауб. Материалом послужили видео, которые она снимала на протяжении 15 лет. Об этом сообщает Variety.

"Вымогательство" - поток сознания, невыдуманная история о квир-женщинах и мужчинах, которые населяли стрип-клубы в Лос-Анджелесе в начале нулевых. [Вайнрауб] предлагает юмористический, чувственный и информативный взгляд на яркую субкультуру", - говорится в описании к фильму.

Лента вышла в рамках общей программы Pornhub по поддержке искусства.


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