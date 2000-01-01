04.03 15:57 MIGnews.com

"Быстрые свидания" в режиме онлайн

Проблема знакомств всегда существовала в нашем обществе и существует по сей день. Порою мы сами создаем для себя кажущиеся непреодолимыми препятствия, а потом всеми силами пытаемся от них избавиться.

Среди них — неуверенность в своем внешнем виде, навязанная модой и стереотипами, и постоянная занятость, из-за которой потребность в общении возникает чаще всего вскользь. Многих не устраивает такое положение дел и они пробуют самые разные способы для того, чтобы это исправить.

Сегодня огромным интересом пользуется Speed Dating — широко известный формат вечеринок для быстрых свиданий. Придуманный в 1998 году в Америке, он снискал популярность среди тех, кто не может посвящать много времени личной жизни. В России это направление появилось в 2009 году, а с 2012 года широкое распространение получил online speed dating – быстрые знакомства по Skype.

Однако в настоящее время у подобных интернет-ресурсов существует множество альтернатив. Это всевозможные сайты разной тематики и направленности, где можно познакомиться онлайн.

Сайты знакомств

Онлайн-сервисы знакомств — аналоги реальных служб знакомств появились в 90-х годах. И с тех пор получили широкое распространение во всем мире. Это интернет-площадки, где люди находят себе не только будущих супругов, но и друзей по интересам, попутчиков, а также гидов для деловых поездок и развлекательных путешествий. Да, именно так — здесь можно создавать не только романтические отношения, но и поддерживать деловые связи.

Функционал веб-площадок для знакомств, их плюсы и минусы

Современные сайты знакомств разнообразны по строению и функционалу. Какие-то из них предлагают оставить лишь краткую информацию о себе, а другие — заполнить длинную анкету с сотней вопросов.

Многим нравятся площадки, где система автоматически подбирает наиболее подходящих людей для общения. Здесь вас попросят предоставить максимум информации не только о вас, но и о ваших предпочтениях в выборе будущего партнера. Разумеется, в последнем случае шансы найти «того самого» человека значительно выше. Однако это не гарантирует, что люди понравятся друг другу в реальной жизни.

Наш ТОП-3 сайтов знакомств

На сегодняшний день в сети существует множество разных сайтов для общения и виртуальных знакомств. Самые популярные из них:



Edarling — это сайт, где присутствует большое количество посетителей в возрасте за 28 лет, так как интернет-ресурс предназначен для серьезных знакомств с целью создания семьи. Особенность сервиса — прохождение подробного психологического теста, на основе которого составляется ваш личностный портрет. Без дополнительной оплаты функции сайта ограничены. Поэтому лучше сразу купить Премиум подписку.





Tinder — частично платный сервис для онлайн знакомств. Продуманный функционал позволяет пользователям найти человека не только для общения и дружбы, но и для серьезных отношений. Преимущества площадки в том, что пользователь может контактировать лишь с теми, кто ответил на его симпатию. Это позволяет исключить ненужные предложения.





Badoo — международная социальная сеть знакомств, имеющая общее количество пользователей более 345 миллионов. Особенность сайта: в профиль нужно выкладывать не менее 3-х фотографий. Иначе у вас не будет возможности просматривать информацию о других пользователях.





Если вас интересуют люди из вашего города, то для этого на этих сайтах есть функция, помогающая находить близко расположенных территориально пользователей. Это очень удобно и ценится посетителями подобных интернет-ресурсов.

Видеочаты

Это онлайн-сервисы, представляющие собой разновидность чата для общения с использованием, помимо текстовой переписки, веб-камеры и аудио. К плюсам такого общения можно отнести возможность более близкого визуального контакта.

Наш ТОП-3 видео чатов

Знакомиться онлайн в видеочатах очень удобно и интересно. В настоящее время такой способ общения пользуется огромной популярностью. Наиболее известные площадки с видеочатами:



Omegle.com — анонимный видеочат для случайных знакомств и общения один на один или с подбором пользователей по интересам.





CooMeet.com — видеочат с девушками. Это инновационная сеть видео знакомств без регистрации и с моментальным подключением.





ChatSpin.com — приложение видеочата для случайных знакомств по всему миру с приватным чатом и возможностью поиска по заданным параметрам.





Короткое непринужденное общение со случайным собеседником на подобных веб-ресурсах может вылиться в нечто большее. И как знать, может быть, вам повезет здесь даже встретить свою судьбу.

Социальные сети

Это онлайн-платформы, специально созданные для общения и формирования социальных отношений, дружбы по интересам с другими людьми. Большинство из нас испытывает существенные трудности в общении с противоположным полом. Поэтому знакомствам в реальной жизни предпочитают знакомства в сети, в том числе в соцсетях.

Наш ТОП-3 социальных сетей



Facebook — одна из самых популярных в мире соцсетей, где можно знакомиться, общаться и даже вести свой бизнес. Здесь пользователи делятся друг с другом опытом и знаниями, обмениваются новостями, фото- и видеоконтентом, ведут личную переписку.





Twitter — не менее популярная площадка, где пользователи публикуют короткие текстовые заметки (твиты). Здесь легче и быстрее всего сделать известной любую компанию, а также предложить свой продукт миллионам пользователей.





Instagram — социальная сеть, которая изначально создавалась как приложение для обмена фотографиями. Сейчас это совершенно другие возможности. Искать партнера для общения можно как в самом приложении, так и через связанные с ним Фейсбук и Вконтакте.





Современный мир стремительно меняется, а интернет-технологии совершенствуются. И нет ничего зазорного в том, чтобы искать свою половинку или просто возможность пообщаться с интересными людьми в онлайн режиме. Тысячи живых примеров подтверждают, что таким образом люди реально находят друзей и возлюбленных. Надо только выбрать любой из популярных сервисов и рискнуть!

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