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Израиль выбрал песню на Евровидение-2020 на четырех языках | Фото:04.03 15:31   MIGnews.com

Израиль выбрал песню на Евровидение-2020 на четырех языках

Во вторник, 3 марта, Израиль выбрал песню, которая будет представлять страну на международном конкурсе Евровидение-2020, который состоится в мае в Роттердаме.

Исполнительница Эден Алене поедет с композицией Feker Libi (с амхарского языка – "Моя любовь").

Песню написали Идан Райхель и Дорон Медали. Второй композитор в 2018 году писал трек Toy, с которым Израиль занял первое место на конкурсе.

В этом году композиция содержит текст сразу на четырех языках: английский, иврит, амхарский и арабский. Feker Libi получила наибольшую поддержку зрителей и жюри во время телевизионного шоу "Следующая песня для Евровидения" в прямом эфире израильской общественной телекомпании Кан.



Эта песня станет четвертой в истории европейского конкурса, в которой есть слова на арабском языке.

Алене родилась в Израиле в семье репатриантов из Эфиопии и живет в Кирьят-Гате. 19-летняя артистка училась в религиозной школе, занималась балетом, прежде чем перешла в светскую школу. Также исполнительница в настоящее время является солдатом ЦАХАЛ, имеет опыт в бизнесе, выиграла реалити-шоу "Х-фактор" в 2018 году, когда ей было 17 лет.


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