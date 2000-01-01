05.03 03:37 MIGnews.com

Известный телеведущий Беар Гриллс вышел в эфир голым

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Известный британский путешественник и телеведущий Беар Гриллс вышел в прямой эфире в Instagram полностью голый, пишет Daily Mail. Британская телезвезда появился в эфире в одних носках.Гриллс в своем Instagram-аккаунте запустил прямую трансляцию, однако скорее всего сделал это преждевременно.В начале трансляции ведущий прыгает в воду на глазах у удивленных зрителей. Стрим, видимо, началась раньше, чем планировал Гриллс, который появился перед зрителем голым - в одних носках.Позже, когда ведущий узнал о произошедшем, он удалил ролик со страницы в соцсети.