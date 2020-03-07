Музыка весны на Фестивале Пурим и другие мартовские концерты
Весна богата на праздники. А праздники – это радость и предвкушение… Так хочется сделать их незабываемыми. Этой весной компания «Жемчужины классической музыки» приглашает вас на удивительные концерты и фестивали, которые достойно украсят и разнообразят эти праздничные дни.
Для детей и их родителей 07.03.2020 в Латруне в 11.00 состоится музыкальный Карнавал Пурим. Вас ждет настоящий праздник – музыкальное путешествие по странам,
знакомство с музыкальными инструментами, конкурс костюмов (но не забудьте прийти в костюмах).
Бессмертная классическая музыка и вино из монастырских погребов! Как вам?
07 марта 2020 в 15.00 в Латруне и 14 марта 2020 в 12.00 в церкви Августы Виктории в Иерусалиме пройдет еще один Карнавал – Венецианский, он же Праздник вина в Пурим.
Перед концертами вам будет предложена праздничная дегустация вин из монастырских погребов. Вас ждет атмосфера народного гуляния, таинственные карнавальные маски, любовь и интриги… В стремительном вихре карнавала сменяются знакомые и любимые мелодии: Вивальди, Россини, Верди и Паганини, неаполитанские песни и не только.
Для вас выступят звезды оперной сцены, блестящие солисты из Франции, Бельгии, примадонны израильской оперы.
В субботу 14 марта 2020 в 12.00 зал монастыря Латрун буквально наполнится зажигательной, страстной, романтической музыкой солнечной Греции и Балкан. Блистательная греческая певица Натали Иоанидо и ансамбль Ясас по-настоящему зажгут этот день.
21 марта 2020 г. в Хайфе, в Церкви Святого Иоанна в 12.00 пройдет концерт «Парижское Кабаре – Латинская Америка – Бродвей».
Волнующий мир парижского кабаре – Эдит Пиаф, Далида, Азнавур
Захватывающее путешествие по Америке с севера на юг - с Нью-Йоркского Бродвея в латинские ритмы Кубы и Парагвая, в солнечный бразильский карнавал и страстное танго Буэнос Айреса.
А в Латруне в этот же день с 12.00 будет звучать бразильский джаз в исполнении известного бразильского певца и гитариста Жоандера Сантоса и
джазового трио Ленни Сендерского (саксофон). Музыканты представят на суд зрителей классические бразильские самбы и босса новы, а также собственные композиции.
27 марта 2020 г. в Армянском монастыре Святого Николая в порту Яффо в 20.30 любителей "высокой музы" ожидает концерт "Аве Мария" в волшебной атмосфере армянского монастыря с восхитительным видом на море и мифическую Андромеду.
В концерте прозвучит «Стабат Матер» Перголези, произведения Баха, Шуберта, Верди, Каччини и других великих композиторов.
Перед концертом, в 18.30, желающие приглашены на экскурсию по древнему Яффо и на бокал вина.
Все концерты в Латруне также могут быть объединены с эксклюзивной экскурсией по монастырю. Обет молчания, жизнь монастыря и его обитателей, фильм о монастыре и посещение базилики Латруна, дегустация вина из монастырских погребов, а еще, цветение миндаля в эти солнечные мартовские дни.
Вот такую незабываемую весну дарит зрителям компания «Жемчужины классической музыки». Остается только выбрать, какой из концертов порадует вашу душу больше всего (и, возможно, не один) и сделать ей подарок!