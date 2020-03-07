04.03 13:06 MIGnews.com

Музыка весны на Фестивале Пурим и другие мартовские концерты

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Весна богата на праздники. А праздники – это радость и предвкушение… Так хочется сделать их незабываемыми. Этой весной компания «Жемчужины классической музыки» приглашает вас на удивительные концерты и фестивали, которые достойно украсят и разнообразят эти праздничные дни.Для детей и их родителей. Вас ждет настоящий праздник – музыкальное путешествие по странам,знакомство с музыкальными инструментами, конкурс костюмов (но не забудьте прийти в костюмах).Бессмертная классическая музыка и вино из монастырских погребов! Как вам?пройдет еще один Карнавал – Венецианский, он жеПеред концертами вам будет предложена праздничная дегустация вин из монастырских погребов. Вас ждет атмосфера народного гуляния, таинственные карнавальные маски, любовь и интриги… В стремительном вихре карнавала сменяются знакомые и любимые мелодии: Вивальди, Россини, Верди и Паганини, неаполитанские песни и не только.Для вас выступят звезды оперной сцены, блестящие солисты из Франции, Бельгии, примадонны израильской оперы.В субботузал монастыря Латрун буквально наполнится зажигательной, страстной,. Блистательная греческая певица Натали Иоанидо и ансамбль Ясас по-настоящему зажгут этот день.Волнующий мир парижского кабаре – Эдит Пиаф, Далида, АзнавурЗахватывающее путешествие по Америке с севера на юг - с Нью-Йоркского Бродвея в латинские ритмы Кубы и Парагвая, в солнечный бразильский карнавал и страстное танго Буэнос Айреса.будет звучатьпевца и гитариста Жоандера Сантоса иджазового трио Ленни Сендерского (саксофон). Музыканты представят на суд зрителей классические бразильские самбы и босса новы, а также собственные композиции.любителей "высокой музы" ожидает концерт "Аве Мария" в волшебной атмосфере армянского монастыря с восхитительным видом на море и мифическую Андромеду.В концерте прозвучит «Стабат Матер» Перголези, произведения Баха, Шуберта, Верди, Каччини и других великих композиторов.Перед концертом, в 18.30, желающие приглашены на экскурсию по древнему Яффо и на бокал вина.Все концерты в Латруне также могут быть объединены с эксклюзивной экскурсией по монастырю. Обет молчания, жизнь монастыря и его обитателей, фильм о монастыре и посещение базилики Латруна, дегустация вина из монастырских погребов, а еще, цветение миндаля в эти солнечные мартовские дни.Вот такую незабываемую весну дарит зрителям компания «Жемчужины классической музыки». Остается только выбрать, какой из концертов порадует вашу душу больше всего (и, возможно, не один) и сделать ей подарок!Город: ЛатрунЗал: Зал монастыря ЛатрунАдрес зала: Перекресток ЛатрунЗал: Церковь Августы ВикторииАдрес зала: Церковь Августы Виктории, ИерусалимГород: ХайфаЗал: Церковь Святого ИоаннаАдрес зала: ул. Хури, 32, Вади НиснасЗал: Армянский монастырь Святого Николая в порту ЯффоАдрес зала: ул. Рациф Ха-Алия Ха-Шния, 3 - Северные ворота порта Яффо