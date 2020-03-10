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Красная икра, рыба и деликатесы – весенние скидки в Родине! 04.03 12:28   MIGnews.com

Красная икра, рыба и деликатесы – весенние скидки в Родине!

Полкило красной икры за 125 шек., норвежская семга за 39.90 шек./ 1 кг. и другие скидки на самые популярные деликатесы к весенним праздникам*.

В этом году нас ждет март, насыщенный праздниками и выходными. Хозяйки и хозяева уже предвкушают, как поедут на шашлыки в День Выборов, какие праздничные блюда поставят на стол 8 марта, чем будут угощать школьников на Пурим. Как хорошо, что магазин «Родина» в эти дни, с 26 февраля по 10 марта, объявляет скидки на самые популярные продукты для праздничного стола. И можно будет купить любимые деликатесы по самой выгодной цене. Только посмотрите:

Красная икра, рыба и деликатесы – весенние скидки в Родине!

Икра горбуши (Аляска) 1 уп. (500 гр.)/ 125 шек.
Икра красная Lemberg 250 гр/ 39.90 шек. вместо 44.90
Семга норвежская, целая (5-6 кг) 1 кг/ 39.90 шек.
Креветки 26-30 очищенные, не вареные 1 кг/ 59.90 шек. вместо 79.90
Кальмар тушка 1 кг/ 59.90 шек.
Филе минтая 1 кг/ 29.90 шек.
Нарезка лосося копченого 1 уп (400 гр)/ 39.90 шек.
Филе лосося свежемороженое 1 кг/ 59.90 шек.
Ножки гусиные 1 кг/ 39.90 вместо 49.90 шек.
Раки вареные свежемороженые 1 уп. (1 кг.)/ 49.90 шек.
Сыр «Гауда» козий 1 кг/ 85 вместо 100 шек.

Красная икра, рыба и деликатесы – весенние скидки в Родине!

Икорный дом «Родина» - любимый магазин гурманов. Уже более 20 лет «Родина» - это крупнейший импортер рыбы, икры и морепродуктов. Нигде в Израиле нет такого широкого ассортимента рыбы: лосось, камбала, судак, треска, принцесса Нила и другие – все, что рыбная душа только может пожелать.
Но ассортимент магазина не ограничивается только дарами моря: мясо и птица, сыры и молочные продукты - выбор здесь действительно широчайший. Приятные цены и качественное обслуживание прилагаются.

Хорошая новость для тех, кто ценит свое время: магазин «Родина» теперь делает доставку в Ришон ле-Цион, Реховот и Нес Циону.

Заказать продукты можно по этой ссылке https://rodina.shopo.co.il/
При заказе на 200 шек. доставка будет стоить 20 шек. При заказе от 300 шек. – доставка бесплатно!

*Скидки действительны с 26.02 по 10.03.2020 или до окончания запаса.

👉 Мы ждем вас по адресу:
Ришон Ле-Цион, ул. Дерех А-Макабим 12
Для посетителей магазина бесплатная стоянка.

☎️ Тел. 03-956-0550
👆Часы работы:
С воскресенья по четверг: с 08:00 до 21:00
Пятница с 08:00 до 18:00
Суббота с 09:00 до 20:00
Сайт магазина: www.caviar-house.co.il
Страница в Фейсбук: www.facebook.com/CaviarHouseRodina

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