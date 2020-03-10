Красная икра, рыба и деликатесы – весенние скидки в Родине!
Полкило красной икры за 125 шек., норвежская семга за 39.90 шек./ 1 кг. и другие скидки на самые популярные деликатесы к весенним праздникам*.
В этом году нас ждет март, насыщенный праздниками и выходными. Хозяйки и хозяева уже предвкушают, как поедут на шашлыки в День Выборов, какие праздничные блюда поставят на стол 8 марта, чем будут угощать школьников на Пурим. Как хорошо, что магазин «Родина» в эти дни, с 26 февраля по 10 марта, объявляет скидки на самые популярные продукты для праздничного стола. И можно будет купить любимые деликатесы по самой выгодной цене. Только посмотрите:
Икорный дом «Родина» - любимый магазин гурманов. Уже более 20 лет «Родина» - это крупнейший импортер рыбы, икры и морепродуктов. Нигде в Израиле нет такого широкого ассортимента рыбы: лосось, камбала, судак, треска, принцесса Нила и другие – все, что рыбная душа только может пожелать.
Но ассортимент магазина не ограничивается только дарами моря: мясо и птица, сыры и молочные продукты - выбор здесь действительно широчайший. Приятные цены и качественное обслуживание прилагаются.
Хорошая новость для тех, кто ценит свое время: магазин «Родина» теперь делает доставку в Ришон ле-Цион, Реховот и Нес Циону.
Заказать продукты можно по этой ссылке https://rodina.shopo.co.il/
При заказе на 200 шек. доставка будет стоить 20 шек. При заказе от 300 шек. – доставка бесплатно!
*Скидки действительны с 26.02 по 10.03.2020 или до окончания запаса.
👉 Мы ждем вас по адресу:
Ришон Ле-Цион, ул. Дерех А-Макабим 12
Для посетителей магазина бесплатная стоянка.