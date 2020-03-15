Вырази свою любовь с помощью украшений

Восьмое марта стремительно приближается, а вместе с ним все острее становится вопрос, что дарить в этот раз? А если подарки нужно подобрать нескольким любимым женщинам? Жене, маме, сестре?..
Как выразить свои чувства подарком? Одни стараются выяснить, о чем мечтает любимая женщина, другие покупают что попало в последний момент, третьи в первую очередь смотрят на цены… но мало кто знает, что у многих подарков есть символическое значение.
Фантазия, эксплуатируемая из года в год, может дать сбой, и тогда на помощь приходят профессионалы, которые постоянно придумывают новые чудесные украшения и помогают нам не повторяться, радуя своих прекрасных женщин.
Серебряные и с золотым покрытием, минималистичные и щедро инкрустированные камнями и кристаллами, нежные и экстравагантные — в коллекции Pandora найдутся украшения для всех любимых женщин, которые смогут мотивировать и вдохновить каждую из них и выразить ее неповторимый стиль. Именно поэтому изделия марки Pandora пользуются особой популярностью в качестве подарка близким людям.
Для любимой женщины мы рекомендуем выбрать подвеску шарм в виде сердечка или ее знака зодиака. Присмотритесь к романтической коллекции PANDORA со множеством символов любви, с помощью которых вы сможете выразить свои чувства.
Обратите внимание на относительно новую модель бренда – подвеску-обруч O CARRIER, к которой могут крепиться шармы. Она существует в трех классических вариантах – стерлинговое серебро, pandora rose и shine, а три разных размера дают новые возможности использования шармов.
Подарок сестре можно подобрать в коллекции ABC, созданной специально для браслетов Reflections. Преподнесите ей шарм в виде первой буквы ее имени.
Обратите внимание на подвески, изображающие древо жизни, из коллекции "Семейные ценности". Они символизируют рост семьи на протяжении поколений и ее глубокие корни. При создании этой коллекции ювелиров бренда вдохновляли семейные ценности, которые так важны для каждого из нас – любовь и семья. Это часть смысла нашей жизни, которую мы проносим из поколения в поколение через время, возраст и расстояние. Такой подарок подойдет для любимой бабушки или мамы.
А дочку можно побаловать серебряным браслетом из звеньев с мини- шармами, брошью-булавкой или серьгами-пусетами из коллекции Me, которую совсем недавно представила известная 15-летняя актриса Милли Бобби Браун. В коллекцию входят символы, которые наиболее близки поколению Z.
В магазинах Pandora легко найти подарки для всех - молодых девушек и женщин постарше - и действительно выразить свою любовь с помощью индивидуально подобранного украшения. Совсем скоро Pandora представит новую весеннюю коллекцию, в которой будут отображены несколько весенних мотивов и ярких цветов, в магазинах она появится с 15.03.2020
Украшения Pandora можно приобрести во всех филиалах сети, в избранных ювелирных магазинах, на интернет-сайте и в сети Jackie O.