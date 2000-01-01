04.03 11:12 MIGnews.com

Эяль Голан ждет ребенка

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Израильские СМИ сообщают о том, что поп-звезда Эяль Голан и его новая любовь, 25-летняя Даниэль Гринберг ожидают ребенка.Ранее Голан и Гринберг объявили о свадьбе, которая будет организована в этом месяце.На протяжении последних двух месяцев все больше папарацци замечали живот Гринберг - и беременность более стало невозможно скрывать.Для Эяля Голана это будет четвертый ребенок. У него двое детей от Иланит Леви и один - от Русланы Родниной.