04.03 10:38 MIGnews.com

Весенний сюрприз от 014 Безек Бейнлеуми к 8 марта!

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Ведущая в Израиле компания международной связи 014 Безек Бейнлеуми продолжает праздничную традицию и предлагает особое мероприятие, посвященное Международному женскому дню - 400 минут для звонков за границу всего за 1 шекель!Международный женский день – один из самых любимых весенних праздников. Почти у каждой русскоговорящей семьи есть любимые женщины, для которых звонок с поздравлениями и наилучшими пожеланиями может стать замечательным подарком к празднику. Компания 014 Безек Бейнлеуми поздравляет всех с наступающим и дарит целых 400 минут разговора всего за 1 шекель!В преддверии 8 марта 014 Безек Бейнлеуми предлагает особо выгодное мероприятие, которое распространяется как на новых клиентов, так и на тех, кто уже пользуется услугами этой компании и действует на звонки на стационарные телефоны во все страны мира, кроме Беларуси и Кубы. При звонках с мобильных телефонов будет взыматься дополнительная плата в размере 6 аг. за минуту разговора.Для регистрации и получения дополнительной информации обращайтесь в центр обслуживания клиентов 014 Безек Бейнлеуми по телефону *5014.Мероприятие действительно с 1 до 9 марта 2020 года (в рамках разумного использования потребителем, в соответствии с уставом).Компания 014 Безек Бейнлеуми желает вам и вашим семьям здоровья, успехов и радости общения.С 8 марта!