05.03 04:27 MIGnews.com

Создано самое большое в истории генеалогическое древо

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Американские специалисты из Колумбийского университета создали самое большое генеалогическое древо в истории, объединив 13 млн человекКоманда ученых загрузила 86 миллионов общедоступных профилей с сайта Genie.com (который принадлежит MyHeritage). Исследователи смогли построить много маленьких семейных деревьев, а также одно огромное - с 13 миллионами человек.Об этом в воскресенье, 4 марта сообщает The Verge.Результаты работы исследователей изложены в журнале LiveScience.Специалисты проработали профили 86 млн человек на популярном генеалогическом ресурсе Geni.com.По данным издания, исследователей интересовало, как человеческая миграция и брачные привычки изменились за последние 500 лет.Это древо показывает, что со временем изменилось расстояние, которое люди преодолевают для поиска брачного партнера. До 1750 года большинство американцев вступали в брак с кем-то, живущим в пределах 10 км от места рождения. 200 лет спустя люди уже путешествовали дальше — на расстояние до 100 км."С годами все сложнее найти любовь всей твоей жизни", - отметил один из авторов исследования Янив Эрлих.Отметим, что Эрлиху с коллегами удалось открыть одно гигантское дерево, котрое состояло примерно из 13 миллионов людей, живших в самых разных уголках Земли — в США, в Канаде, в Британии и прочих странах Европы, в ЮАР и на территории Австралии и Новой Зеландии, отмечает издание.