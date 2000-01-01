Математик вычислил дату начала Третьей мировой войны
Математик из Колорадского университета в Боулдере, США, Аарон Клаузет проанализировал открытые исторические данные о вооруженных столкновениях и вычислил предельные сроки начала третьей мировой войны.
Об этом в воскресенье, 4 марта сообщает Science Advances.
По данным издания, ученый выяснил, что периоды длительного перемирия в истории чередуются с фазами "великого насилия".
"Таким образом, исторические закономерности периодичности войн подразумевают, что долгий мир может быть существенно более хрупким, чем считают те, кто в последнее время прилагает усилия для того, чтобы выявить механизм, уменьшающий вероятность межгосударственных конфликтов", - цитирует издание слова Клаузета.
Ученый проанализировал вооруженные столкновения, произошедшие между государствами в период с 1823-го по 2003 год. За этот временной промежуток произошло 95 крупных конфликтов между различными странами. Причем с 1940-го по 2003-й произошло лишь пять из них.
Благодаря разработанной компьютерной программе математик выяснил, что крупный вооруженный конфликт может произойти примерно до 2150 года. При этом эксперт подчеркнул, что эта война станет самой страшной в истории.