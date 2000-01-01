05.03 03:27 MIGnews.com

Математик вычислил дату начала Третьей мировой войны

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Математик из Колорадского университета в Боулдере, США, Аарон Клаузет проанализировал открытые исторические данные о вооруженных столкновениях и вычислил предельные сроки начала третьей мировой войны.Об этом в воскресенье, 4 марта сообщает Science Advances.По данным издания, ученый выяснил, что периоды длительного перемирия в истории чередуются с фазами "великого насилия"."Таким образом, исторические закономерности периодичности войн подразумевают, что долгий мир может быть существенно более хрупким, чем считают те, кто в последнее время прилагает усилия для того, чтобы выявить механизм, уменьшающий вероятность межгосударственных конфликтов", - цитирует издание слова Клаузета.Ученый проанализировал вооруженные столкновения, произошедшие между государствами в период с 1823-го по 2003 год. За этот временной промежуток произошло 95 крупных конфликтов между различными странами. Причем с 1940-го по 2003-й произошло лишь пять из них.Благодаря разработанной компьютерной программе математик выяснил, что крупный вооруженный конфликт может произойти примерно до 2150 года. При этом эксперт подчеркнул, что эта война станет самой страшной в истории.