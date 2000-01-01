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Брюса Уиллиса прооперировали | Фото: Ton Haex/Flickr05.03 02:38   MIGnews.com

Брюса Уиллиса прооперировали

Самому "крепкому орешку" планеты, голливудскому актеру Брюсу Уиллису сделали операцию - мужчина повредил руку на съемках фильма "Сиротский Бруклин". Без хирургического вмешательства обойтись не удалось.

Но по словам его жены, травма 62-летнего актера оказалась несерьезной, как и сама операция.

"Я буду здесь, когда он очнется. Вы знаете, у меня была похожая ситуация с бывшим парнем. Когда он отошел от анестезии и увидел меня, он сказал: "Я не чувствую себя в безопасности". Наверное, поэтому он и бывший", - рассказала Эмма своим подписчикам в Instagram.
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