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Найдена `семья` пингвинов из 1,5 млн. особей | Фото: Christopher Michel/Flickr05.03 00:32   MIGnews.com

Найдена "семья" пингвинов из 1,5 млн. особей

Ученые обнаружили в малоизученном районе Антарктиды огромную колонию пингвинов Адели, которая насчитывает 1,5 млн особей.

Отследив пути миграции пингвинов, биологи нашли эту популяцию на островах Дейнджер, пишет журнал Scientific Reports. Им также помогли снимки из космоса, на которых были запечатлены большие пятна птичьих испражнений. Всего обнаружено более 750 тыс. гнездовий.

Как отмечают исследователи, это открытие важно с точки зрения защиты данного района при возможных климатических изменениях.
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