04.03 22:44 MIGnews.com

Мужчинам ОАЭ будут доплачивать за вторую жену

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Жителям Объединенных Арабских Эмиратов будут предоставлять жилищное пособие за вторую жену также, как и за первую. Об этом сообщил министр развития инфраструктуры Абдулла Бельхайф Аль Нуайми, чтобы "второй жене были обеспечены та же условия, что и первой".Таким образом, правительство рассчитывает уменьшить число незамужних представительниц прекрасного пола.Упрощая для мужчины принятие решения о вступлении в брак со второй женщиной путем предоставления ему возможности для расширения жилья, в Национальном совете считают, что смогут снять проблему снижения социального статуса, так как именно высокая стоимость жилья останавливает мужчину от того, чтобы иметь более одной жены.Изначально для стимулирования многоженства собирались просто выделять для второй жены "отдельную пристройку к главному дому первой жены", однако позже эту идею отвергли как несправедливую.