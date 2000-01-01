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Названа причина госпитализации Гребенщикова | Фото: страница Бориса Гребенщикова в Facebook04.03 14:41   MIGnews.com

Названа причина госпитализации Гребенщикова

На официальной странице 64-летнего лидера "Аквариума" Бориса Гребенщикова подтвердили информацию о его госпитализации, однако отметили, что это не связано с большинством распространяемых в интернете слухов.

"Всем, кто читает, комментирует и распространяет информацию канала «Санкт Петербург» о «проблемах с сердцем после недавней операции» Бориса Гребенщикова, сообщаем, что это — ложь. Борис сильно простудился, как и многие этой зимой" — говорится в сообщении на официальной странице музыканта в Facebook.

Представители Гребенщикова попросили "не беспокоить его семью и группу, а просто пожелать Борису скорейшего восстановления" и поблагодарили на понимание.
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