Названа причина госпитализации Гребенщикова

На официальной странице 64-летнего лидера "Аквариума" Бориса Гребенщикова подтвердили информацию о его госпитализации, однако отметили, что это не связано с большинством распространяемых в интернете слухов.
"Всем, кто читает, комментирует и распространяет информацию канала «Санкт Петербург» о «проблемах с сердцем после недавней операции» Бориса Гребенщикова, сообщаем, что это — ложь. Борис сильно простудился, как и многие этой зимой" — говорится в сообщении на официальной странице музыканта в Facebook.
Представители Гребенщикова попросили "не беспокоить его семью и группу, а просто пожелать Борису скорейшего восстановления" и поблагодарили на понимание.