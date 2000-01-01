Леонардо ДиКаприо инвестирует в "зеленый" отель в Израиле
Оскароносный голливудский актер Леонардо ДиКаприо принял решение инвестировать деньги в новый израильский проект - экологически чистый отель, который собираются построить вдоль яхтенной гавани Герцлии по стандартам LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Совета по экологическому строительству США.
Таким образом, он станет партнером тель-авивской строительной компании Hagag Group.
"«Зеленое» экологическое развитие является важной частью строительных сообществ, работающий в партнерстве с природой, а не против нее. Поскольку мы стремимся строить будущее с учетом самых суровых последствий изменения климата, нам нужны проекты, продвигающие новые разработки в области экологического проектирования. Этот проект, разработанный Дэвидом Роквеллом и отвечающий стандарту LEED, послужит образцом экологически чистого развития отелей во всем мире", - говорится в заявлении ДиКаприо.
Напомним, что он не впервые соучаствует в израильских экологических проектах. В прошлом году известный своим пристрастием к охране окружающей среды актер привлек внимание почти своих подписчиков в Instagram к самому крупному солнечноэнергетическому проекту в Израиле – солнечной электростанции "Ашалим".