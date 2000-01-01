04.03 11:59 MIGnews.com

Борис Гребенщиков попал в реанимацию

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Известный российский рок-музыкант, 64-летний лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков попал в одну из больниц Санкт-Петербурга. Об этом изданию Росбалт директор коллектива Максим Ланде сообщил в воскресенье, 4 марта, не став уточнять причины госпитализации.При этом он призвал журналистов проявить сдержанность."Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к журналистам. Пожалуйста, если вас действительно беспокоит судьба заболевшего человека, то лучший способ — это помолиться за здравие его или поставить свечку. Мы призываем всех вернуться в поле приличий и просто пытаться помочь человеку", — сказал Ланде.В то же время администратора группы "Аквариум" Екатерина Араповой утверждает, что у артиста очень сильно заболели глаза, и врачи настояли на срочной операции.По данным других СМИ, Гребенщиков попал в реанимацию из-за осложнений после недавней операции.В связи со случившимся он был вынужден отменить запланированные концерты.