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Борис Гребенщиков попал в реанимацию 04.03 11:59   MIGnews.com

Борис Гребенщиков попал в реанимацию

Известный российский рок-музыкант, 64-летний лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков попал в одну из больниц Санкт-Петербурга. Об этом изданию Росбалт директор коллектива Максим Ланде сообщил в воскресенье, 4 марта, не став уточнять причины госпитализации.

При этом он призвал журналистов проявить сдержанность.

"Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к журналистам. Пожалуйста, если вас действительно беспокоит судьба заболевшего человека, то лучший способ — это помолиться за здравие его или поставить свечку. Мы призываем всех вернуться в поле приличий и просто пытаться помочь человеку", — сказал Ланде.

В то же время администратора группы "Аквариум" Екатерина Араповой утверждает, что у артиста очень сильно заболели глаза, и врачи настояли на срочной операции.

По данным других СМИ, Гребенщиков попал в реанимацию из-за осложнений после недавней операции.

В связи со случившимся он был вынужден отменить запланированные концерты.
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