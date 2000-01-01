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Ученые: Мысли о еде благотворно действуют на психику | Фото: Thinkstock05.03 02:29   MIGnews.com

Ученые: Мысли о еде благотворно действуют на психику

Сладости, мучная и жирная пища, шоколад - все это может быть довольно вредно для талии, но хорошо для души, как считают исследователи.

Ученые выяснили, что если человек хотя бы даже задумался о любимом пироге с капустой, эклере или картофеле с грибами, то одни эти мысли благотворно подействуют на его психику. В частности, с их помощью можно заглушать боль от одиночества.

Существует мнение о том, что мы выбираем определенные продукты питания, когда нам становится трудно в жизни. Эти продукты напоминают нам о более счастливые времена, включая детство и семейные праздники. И если мама приучила нас к пирожкам с маком или слоеного торта, то в будущем эти блюда играют для нас роль мощных антидепрессантов.

Впрочем, употреблять их каждый раз в минуты стресса или грустных мыслей не очень полезно для здоровья. Исследователи из Университета Баффоло во главе с Джоджаном Троизи выяснили, что даже простые мысли о еде, о любимых блюдах уже способны повысить настроение и снизить пресс одиночества.
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