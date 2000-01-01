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Ученые объяснили утверждение фразе `любовь зла` | Фото: Thinkstock05.03 00:35   MIGnews.com

Ученые объяснили утверждение фразе "любовь зла"

Ученые объяснили почему люди так страдают после расставания с любимыми. Так, в ходе исследования они установили, что "гормон любви", который вызывает чувство романтической привязанности к партнеру, также увеличивает страх и тревогу, как пишет ladyportal.info.

Окситоцин, известный в народе как "гормон любви", в ответственен за чувство привязанности к другим людям, а также за чувство собственного благополучия. Это химическое вещество лежит в основе всех человеческих чувств, имеющих отношение к социальным связям, в том числе и к любви.

Исследование провели ученые из Северо-Западного университета. Оно показало, что этот гормон также отвечает за продолжительные страдания. Одной из функций окситоцина является укрепление памяти в конкретной области мозга. Другими словами, если опыт социальных отношений был болезненным или вызывал чувство тревоги, окситоцин активизирует часть мозга, что усиливает память.

Таким образом, гормон любви может принести человеку не только приятные ощущения, но и заставляет чувствовать боль. Тогда как именно благодаря ему человек переживает все лучшие моменты в отношениях.
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