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twitter.com 05.03 03:28   MIGnews.com

Видео: десятки индеек водят хоровод вокруг мертвого кота

Житель американского города Бостон снял на видео, как 18 индеек водили хоровод вокруг мертвой кошки, лежащей на дороге.
"Эти индейки пытаются дать этой кошке 10-ю жизнь", - пошутил автор видео.

Скотт Гарднер из Департамента охраны дикой природы Калифорнии назвал этот случай странным. По его словам, кошка не является опасным хищником для такой крупной птицы, как индейка. Кроме того, они не питаются падалью.




Поведение птиц попытался объяснить биолог Алан Кракуэр из Калифорнийского университета. Он предположил, что хищник может убежать, когда заметит, что потенциальная жертва знает о нем. По его мнению, своим "хороводом" индейки "проверяли" кошку и предупреждали сородичей. Биолог добавил, что однажды видел, как птицы ходили вокруг койота, пишет ТСН.
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