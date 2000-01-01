04.03 23:25 MIGnews.com

Умирающая писательница ищет новую любовь для своего мужа

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Автор, умирающая от рака яичников создала анкету знакомств для своего мужа, чтобы он мог найти "другую историю любви".Эми Круз Розенталь перечислила его лучшие качества и написала, что она надеется, что "правильный человек прочтет и встретит Джейсона"."Я никогда не была на Tinder, Bumble или eHarmony", -пишет она в New York Times."Но я собираюсь создать общий профиль для Джейсона прямо здесь, основываясь на моем опыте, сосуществуя в одном доме с ним уже как 9,490 дней", - продолжает умирающая писательница.Эми известна написанием книг для детей, а также воспоминаниями о своей собственной семье и жизни.Она и Джейсон вместе уже в течение почти трех десятилетий, и у пары есть взрослые дети.В своем последнем из мемуаров, написанным перед тем как ей поставили диагноз, Эми сказала, что хочет читателю предложить ей дизайн татуировки, которую они могли бы набить."В сентябре Полетт (читатель) договорилась встретиться со мной в тату-салоне в Чикаго", - пишет Эми в своем рассказе.К концу ее эссе под названием "Вы можете хотеть выйти замуж за моего мужа", Эми пишет: "Я оберну это на День святого Валентина, а самый настоящий подарок, на который я могу надеяться, - это то, что правильный человек читает это, находит Джейсона, и начинается другая история любви"."Я оставлю это умышленное пустое пространство ниже как способ дать вам два свежий старт, который вы заслуживаете", - подчеркивает женщина. Тогда следует пустое белое пространство.Она заканчивает: "Со всей моей любовью, Эми".