04.03 21:33 MIGnews.com

Трамп и Шварценеггер вновь "обменялись любезностями"

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Президент США Дональд Трамп с сарказмом прокомментировал информацию о том, что голливудский актер Арнольд Шварценеггер уходит из телешоу "Знаменитый подмастерье", в котором он сменил миллиардера.Ранее голливудский актер решил отказаться от участия в программе, обвинив при этом и Трампа. Звезда кино подчеркнула, что ведущий Трамп привил зрителям плохие вкусы и они теперь не хотят участвовать и спонсировать проект.В свою очередь, американский лидер написал в своем микроблоге в Twitter."Арнольд Шварценеггер не по своей воле покидает "Подмастерье", его выгнали за плохие (жалкие) рейтинги, но это не я [уволил]. Грустный конец великого шоу".На что голливудская звезда и бывший губернатор Калифорнии ответил:"Тебе надо подумать о найме нового автора шуток и фактчекера".