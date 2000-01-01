Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 04.03 21:33   MIGnews.com

Трамп и Шварценеггер вновь "обменялись любезностями"

Президент США Дональд Трамп с сарказмом прокомментировал информацию о том, что голливудский актер Арнольд Шварценеггер уходит из телешоу "Знаменитый подмастерье", в котором он сменил миллиардера.

Ранее голливудский актер решил отказаться от участия в программе, обвинив при этом и Трампа. Звезда кино подчеркнула, что ведущий Трамп привил зрителям плохие вкусы и они теперь не хотят участвовать и спонсировать проект.

В свою очередь, американский лидер написал в своем микроблоге в Twitter.

"Арнольд Шварценеггер не по своей воле покидает "Подмастерье", его выгнали за плохие (жалкие) рейтинги, но это не я [уволил]. Грустный конец великого шоу".
На что голливудская звезда и бывший губернатор Калифорнии ответил:

"Тебе надо подумать о найме нового автора шуток и фактчекера".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:17
Натали Портман стала мамой во второй раз
20:57
Военный самолет САР потерпел крушение на юге Турции
19:57
Дамаск оценил итоги переговоров в Женеве
19:29
ПА осудила решение аннексии Маале-Адумим
18:56
Неделя моды в Париже: Ники Минаж пришла с обнаженной грудью
18:29
Пилот ВВС Британии уволен из-за инцидента над Черным морем
17:55
В Хевроне предотвратили теракт
17:31
Европарламент требует отменить безвизовый режим с США
16:51
В Финляндии прошел марш против беженцев
16:28
Трамп обвинил Обаму в "прослушке" телефона перед выборами
15:53
Ученые рассказали, какие продукты вызывают рак груди
15:18
Лондон не будет платить за Brexit
14:49
Трамп намерен сократить траты на экологические программы
14:30
Семьи жертв рейса MH370 не прекратят поиски самолета
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus