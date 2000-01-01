Натали Портман стала мамой во второй раз

Голливудская актриса Натали Портман и французский хореограф Бенджамина Мильпье стали родителями во второй раз.
Роды прошли 22 февраля, однако 35-летняя звезда предпочла некоторое время держать радостную новость в тайне.
Как сообщает Telegragh, у пары родилась дочь, которую назвали Амалией.
Ранее сообщалось, что Натали Портман будет отсутствовать на церемонии вручения премии "Оскар", которая прошла в воскресенье, и также она отсутствовала на церемонии Spirit Awards днем ранее из-за ее беременности.
Натали Портман была номинирована на "Оскар" за лучшую женскую роль, сыграв в "Джеки".
Напомним, что Натали Портман ранее получила награду в номинации "лучшая актриса" в 2010 году за роль в картине "Черный лебедь" и была номинирована в 2004 году за роль в "Ближе".