04.03 22:17 MIGnews.com

Натали Портман стала мамой во второй раз

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Голливудская актриса Натали Портман и французский хореограф Бенджамина Мильпье стали родителями во второй раз.Роды прошли 22 февраля, однако 35-летняя звезда предпочла некоторое время держать радостную новость в тайне.Как сообщает Telegragh, у пары родилась дочь, которую назвали Амалией.Ранее сообщалось, что Натали Портман будет отсутствовать на церемонии вручения премии "Оскар", которая прошла в воскресенье, и также она отсутствовала на церемонии Spirit Awards днем ранее из-за ее беременности.Натали Портман была номинирована на "Оскар" за лучшую женскую роль, сыграв в "Джеки".Напомним, что Натали Портман ранее получила награду в номинации "лучшая актриса" в 2010 году за роль в картине "Черный лебедь" и была номинирована в 2004 году за роль в "Ближе".