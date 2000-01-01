04.03 18:56 MIGnews.com

Неделя моды в Париже: Ники Минаж пришла с обнаженной грудью

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Популярная американская рэп-исполнительница Ники Минаж появилась с обнаженной грудью в рамках парижской недели моды. Певица была запечатлена на камеры в эпатажном виде на показе Haider Ackermann.34-летняя Минаж пришла на мероприятие с одной оголенной грудью. Самое откровенное было заклеено блестящим скотчем. Свой образ Ники дополнила золотистыми шортами и фиолетовыми очками.Пока не ясно, что хотела сказать исполнительница своим откроенным образом. Была ли это какая-то акция или обычный пиар неизвестно.