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instagram.com/verberalla 04.03 18:56   MIGnews.com

Неделя моды в Париже: Ники Минаж пришла с обнаженной грудью

Популярная американская рэп-исполнительница Ники Минаж появилась с обнаженной грудью в рамках парижской недели моды. Певица была запечатлена на камеры в эпатажном виде на показе Haider Ackermann.

34-летняя Минаж пришла на мероприятие с одной оголенной грудью. Самое откровенное было заклеено блестящим скотчем. Свой образ Ники дополнила золотистыми шортами и фиолетовыми очками.

Пока не ясно, что хотела сказать исполнительница своим откроенным образом. Была ли это какая-то акция или обычный пиар неизвестно.
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