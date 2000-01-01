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В украинском учебнике напечатали карту из известной игры 05.02 04:06   MIGnews.com

В украинском учебнике напечатали карту из известной игры

Украинский блогер Иван Примаченко на своей страничке в Facebook сообщил об интересной новости. Оказывается, в украинском учебнике по географии есть изображение карты из компьютерной игры Skyrim.

"... Учебник географии 6 класса авторства Пестушко и Уваровой. Которые решили проиллюстрировать раздел "Земля на плане и карте" картой с известной компьютерной игры Skyrim. Так и хочется закричать Фус Ро Да и отправиться на поиски драконов", — написал блогер на своей странице.





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