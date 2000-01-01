05.02 01:22 MIGnews.com

В Японии появился похоронный сервис для секс-кукол

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В Японии запустили сервис по утилизации секс-кукол. Отличие этого сервиса в том, что вместо привычной утилизации компания проводит настоящие похороны.Если клиент заказывает пакет "Стандарт", то в него входят услуги отпевания, последнего фото с "любимой", сам процесс утилизации и вручение соответствующего сертификата. При желании "скорбящего" ему могут выдать видеодоказательство утилизации. За все это придется заплатить примерно 460 долларов.В "Премиальном" пакете, который стоит 830 долларов, предусматривается услуга, в которой клиент присутствует при "погребении" куклы. "Скончавшуюся" разберут специальными ритуальными ножами, а части ее тела "на память" отдадут клиенту.Для экономных есть вариант за 280 долларов. За эти деньги куклу отпоют, выдадут сертификат, но утилизируют без видеосъемки.