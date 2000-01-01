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Red Hot Chili Peppers выступят в Израиле | Фото: Warner Music04.02 20:03   MIGnews.com

Red Hot Chili Peppers выступят в Израиле

Легендарная группа Red Hot Chili Peppers выступит в Тель-Авиве в рамках фестиваля Funkyard Tel-Aviv. Одна из культовых рок-групп современности в по-настоящему «золотом» составе с участием легендарного гитариста Джона Фрушанте откроет фестиваль урбанистической музыки в парке Яркон в Тель-Авиве. Грандиозный фестиваль состоится 10 июня 2020 года!

Funkyard Tel-Aviv станет одним из самых ярких музыкальных событий лета 2020 года. Этот фестиваль – совместная инициатива Гая Бессера, Шая Мор Йосефа из Live Nation Israel – Bluestone Group и Шуки Вайса. Нет сомнений в том, что речь идет о грандиозном проекте в области музыкальной культуры в Израиле, который станет традиционным на многие годы.

10 июня днем на территории парка Яркон откроются самые разнообразные комплексы и начнутся различные развлекательные мероприятия, среди которых - кулинарный фестиваль, бары и павильоны с напитками, уголки chill-out и многое другое. Зарубежные и израильские музыкальные коллективы, а также ди-джеи поднимутся на фестивальные сцены, возведенные по всей территории парка, и создадут неповторимую атмосферу, которая обычно царит на крупнейших музыкальных фестивалях мира.

Группа Red Hot Chili Peppers станет первой среди коллективов мировой величины, которые будут выступать в программе фестиваля. Остальные не менее громкие имена других участников этого масштабного мероприятия будут объявлены в ближайшее время.

Red Hot Chili Peppers – одна из величайших рок-групп в мире. В ее активе более 80 миллионов проданных альбомов, более 4 миллиардов просмотров на канале Youtube, 7 премий «Грэмми», другие престижные награды и неоднократное лидерство во всех престижных хит-парадах мира. Коллектив включен в Зал славы рок-н-ролла и занимает почетное 30-е место в «100 Greatest Artists of Hard Rock» по версии музыкального канала VH1.

Red Hot Chili Peppers выступят в Израиле | Фото: Warner Music



Последнее выступление Red Hot Chili Peppers в Израиле состоялось 8 лет назад в парке Яркон при полном аншлаге – все билеты были проданы задолго до дня концерта.

На тот момент в составе группы в качестве гитариста выступал Джош Клингхоффер.

В этот раз, и эта новость порадует всех поклонников группы во всем мире и, конечно, в Израиле, на сцену выйдет Джон Фрушанте, который покидал группу ради сольной карьеры, а сейчас вернулся в состав Red Hot Chili Peppers как раз накануне мирового тура 2020 года.

Итак, не пропустите! Единственный концерт Red Hot Chili Peppers в парке Яркон на фестивале Funkyard Tel-Aviv 10 июня 2020 года.

Продажа билетов начнется в понедельник, 3 февраля, на сайте Ticketmaster Israel в 16:00 здесь.

Цены билетов по предварительной продаже:
Билеты на траве – 350 шек.
Golden ring – 799 шек.
Пакет VIP – 1100 шек (отдельный вход на территорию фестиваля, VIP-лаундж, сувенирный значок и многое другое).

Red Hot Chili Peppers выступят в Израиле | Фото: Warner Music

Особые скидки для владельцев карточек Max, American Express и постоянных клиентов компании Эль-Аль. Особая скидка для друзей музыкального сообщества Live Nation. Владельцы карты постоянного зрителя Шуки Вайса также получат льготы и специальную рассылку с информацией.

Red Hot Chili Peppers (RHCP), что переводится с английского как «Красные острые перцы чили» - самая знаменитая американская фанк-рок-группа, созданная в 1983 году в Калифорнии. Стать всемирно известным коллектив смог благодаря харизматичности солиста Энтони Кидиса, музыкальной изобретательности музыкального лидера группы – басиста Фли и абсолютно нового индивидуального стиля в музыке, сочетающем в себе элементы альтернативного рока, фанка, панк-рока и психоделической музыки.

Дискография группы состоит из 11 альбомов, за ее плечами - мировое признание и преданная армия поклонников. Невзирая на статус легенды и довольно солидный сценический стаж, музыканты группы не почивают на лаврах – записывают новый музыкальный материал, а на концертах устраивают взрывные шоу, приправленные острым перцем их неуемной энергии.

Сегодня RHCP – это Энтони Кидис (вокал), Чед Смит (ударные), Джон Фрушанте (гитара) и Майкл Бэлзари (бас), более известный миру под именем Фли (Блоха). Именно в этом составе группа выступит в Израиле 10 июня.

О возвращении в группу легендарного гитариста Джона Фрушанте Red Hot Chili Peppers объявили всего лишь несколько недель назад. Более того, в группе подтвердили, что вновь собранный "золотой" состав уже работает над новым альбомом. Последним записанным вместе с Фрушанте альбомом группы стал "Stadium Arcadium" 2006 года, который считается одной из самых успешных пластинок.

Организаторы гастролей Гай Бессер, Шай Мор Йосеф, Live Nation Israel – Bluestone Group и Шуки Вайс.

Видео на официальном канале в сети YouTube.

Cайт группы.

Фото: Warner Music. Фотографии предоставлены организаторами гастролей.
Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting

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