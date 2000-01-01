В украинском учебнике нашли Киану Ривза из 1932 года
В украинском учебнике по истории нашли Киану Ривза из 1932 года.
В украинском учебнике по всемирной истории за 10 класс к известной фотографии "Обед на небоскребе" прифотошопили фото актера Киану Ривза. Актёра можно обнаружить на 58 странице учебника, на которой начинается девятый параграф книги "США в период между войнами".
В самой книге отмечается, что она выпущена в 2018 году и рекомендована Министерством образования и науки Украины. При этом издавался учебник за счет государственного бюджета. Автором указан Игорь Щупак.