04.02 23:15 MIGnews.com

В украинском учебнике нашли Киану Ривза из 1932 года

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В украинском учебнике по истории нашли Киану Ривза из 1932 года.В украинском учебнике по всемирной истории за 10 класс к известной фотографии "Обед на небоскребе" прифотошопили фото актера Киану Ривза. Актёра можно обнаружить на 58 странице учебника, на которой начинается девятый параграф книги "США в период между войнами".В самой книге отмечается, что она выпущена в 2018 году и рекомендована Министерством образования и науки Украины. При этом издавался учебник за счет государственного бюджета. Автором указан Игорь Щупак.