05.02 03:18 MIGnews.com

В США арестован мужчина, готовивший похищение Ланы Дель Рей

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Полиция в американском штате Флорида арестовала вооруженного мужчину, угрожавшего похитить певицу Лану Дель Рей.Он был задержан в пятницу возле центра Amway в Орландо, где у певицы должен был пройти концерт."Когда его взяли под стражу, у него были билеты на концерт Ланы Дель Рей и нож", - говорится в заявлении полиции.Согласно заявлению полиции, 43-летнего Майкла Ханта подозревают в преследовании с отягчающими обстоятельствами и вооруженной попытке похищения.Сообщается, что он писал "зашифрованные и угрожающие" посты в социальных сетях. До этого Хант ни разу с 32-летней певицей не контактировал."В пятницу полиция определила угрозу и быстро сработала, чтобы обеспечить безопасность всех причастных и всех посетителей шоу", - заявили в полиции.В настоящее время Майкл Хант находится под арестом, сообщает Би Би Си.