Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







flickr 05.02 03:18   MIGnews.com

В США арестован мужчина, готовивший похищение Ланы Дель Рей

Полиция в американском штате Флорида арестовала вооруженного мужчину, угрожавшего похитить певицу Лану Дель Рей.

Он был задержан в пятницу возле центра Amway в Орландо, где у певицы должен был пройти концерт.

"Когда его взяли под стражу, у него были билеты на концерт Ланы Дель Рей и нож", - говорится в заявлении полиции.

Согласно заявлению полиции, 43-летнего Майкла Ханта подозревают в преследовании с отягчающими обстоятельствами и вооруженной попытке похищения.

Сообщается, что он писал "зашифрованные и угрожающие" посты в социальных сетях. До этого Хант ни разу с 32-летней певицей не контактировал.

"В пятницу полиция определила угрозу и быстро сработала, чтобы обеспечить безопасность всех причастных и всех посетителей шоу", - заявили в полиции.

В настоящее время Майкл Хант находится под арестом, сообщает Би Би Си.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:33
Египет: найдена гробница жрицы времен Древнего царства
04:23
Илон Маск переименовал огнеметы из-за проблем с таможней
02:25
Вайнштейн может подать в суд на Уму Турман
01:03
NASA показало панораму Марса
23:40
В Рио-де-Жанейро бандиты выкрали медсестер ради прививок
22:19
В лондонском кафе появилась услуга "выпей с порно звездой"
20:58
Египет отрицает военное сотрудничество с Израилем
19:50
Нетаниягу: Сорос причастен к кампании против депортации
19:23
Убийство беременной израильтянки признали терактом
18:32
Искрима Сабри призвал арабские страны финансировать UNRWA
17:07
Арестованы 6 арабов за нападение на израильтянина в Абу-Дис
16:50
ПА: мы хотим переговоров, а не диктата
16:23
Жертвы теракта тоже имеют право на голос
15:36
Утверждено предложение Либермана о легализации Хават-Гилад
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus