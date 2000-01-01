05.02 03:18 MIGnews.com
В США арестован мужчина, готовивший похищение Ланы Дель Рей
Полиция в американском штате Флорида арестовала вооруженного мужчину, угрожавшего похитить певицу Лану Дель Рей.
Он был задержан в пятницу возле центра Amway в Орландо, где у певицы должен был пройти концерт.
"Когда его взяли под стражу, у него были билеты на концерт Ланы Дель Рей и нож", - говорится в заявлении полиции.
Согласно заявлению полиции, 43-летнего Майкла Ханта подозревают в преследовании с отягчающими обстоятельствами и вооруженной попытке похищения.
Сообщается, что он писал "зашифрованные и угрожающие" посты в социальных сетях. До этого Хант ни разу с 32-летней певицей не контактировал.
"В пятницу полиция определила угрозу и быстро сработала, чтобы обеспечить безопасность всех причастных и всех посетителей шоу", - заявили в полиции.
В настоящее время Майкл Хант находится под арестом, сообщает Би Би Си.
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