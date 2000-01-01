04.02 22:19 MIGnews.com

В лондонском кафе появилась услуга "выпей с порно звездой"

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В одном из лондонских кафе появилась услуга "выпей с порно звездами". Об этом сообщает Metro.Руководство заведения Absurd Bird настолько вдохновилось коктейлем "Мартини-порнозвезда" (Pornstar Martini), что решило создать новое алкогольное меню под названием "Мартини-оргия": клиенту наливают в один стакан четыре порции вермута и предлагают ее разделить вместе с настоящими порнозвездами.Однако, как отмечает агентство, такое удовольствие клиенту обойдется в 400 фунтов стерлингов. Услугу нужно заказывать заблаговременно.Напомним, ранее в сети появились видеоролики, где в фильмах для взрослых вместо настоящих лиц порно актрис изображены лица известных звезд.