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Фото: Absurd Bird 04.02 22:19   MIGnews.com

В лондонском кафе появилась услуга "выпей с порно звездой"

В одном из лондонских кафе появилась услуга "выпей с порно звездами". Об этом сообщает Metro.

Руководство заведения Absurd Bird настолько вдохновилось коктейлем "Мартини-порнозвезда" (Pornstar Martini), что решило создать новое алкогольное меню под названием "Мартини-оргия": клиенту наливают в один стакан четыре порции вермута и предлагают ее разделить вместе с настоящими порнозвездами.

В лондонском кафе появилась услуга `выпей с порно звездой`

Однако, как отмечает агентство, такое удовольствие клиенту обойдется в 400 фунтов стерлингов. Услугу нужно заказывать заблаговременно.

Напомним, ранее в сети появились видеоролики, где в фильмах для взрослых вместо настоящих лиц порно актрис изображены лица известных звезд.
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