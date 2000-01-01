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05.02 02:25   MIGnews.com

Вайнштейн может подать в суд на Уму Турман

Харви Вайнштейн может подать в суд на актрису Уму Турман за ложные обвинения в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на его адвокатов.

По словам юристов кинопродюсера, их клиент действительно приходил в номер отеля в Лондоне, где в тот момент находилась актриса, однако Вайнштейн отрицает какие-либо действия сексуального характера со своей стороны.

Кроме того, один из адвокатов продюсера – Бен Брафман - выразил недоумение в связи с тем, что актриса решила рассказать об этом инциденте спустя 25 лет после событий, о которых Турман сообщила в интервью газете The New York Times.

По ее словам, вскоре после выхода прославившего ее фильма Квентина Тарантино "Криминальное чтиво", Вайнштейн пришел к ней номер и пытался принудить ее к сексу, но когда актриса отказала ему и пригрозила полицией, тот ответил, что в таком случае он уничтожит ее карьеру.

За последние пол года в адрес Харви Вайнштейна поступило около 60 обвинений в сексуальном домогательстве в стороны многих всемирных моделей и голливудских актрис. В их число входят Анджелина Джоли, Эшли Джадд, Гвинет Пэлтроу и многие другие.
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