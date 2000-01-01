Джоли эмоционально выступила против политики Трампа
Анджелина Джоли стала еще одной знаменитостью, которая выступила против миграционной политики президента Дональда Трампа.
Голливудская актриса яростно защищает права беженцев, регулярно посещает лагеря беженцев и, наверное, как никто другой, знает о проблемах, с которыми таким людям приходится сталкиваться. Джоли написала колонку, которую опубликовало издание The New York Times. В ней Анджелина выразила свою позицию и свой взгляд на решение Трампа.
Джоли отметила, что те мужчины, женщины и дети, которые оказались в центре войны или подверглись преследованиям, сами являются жертвами и далеки от террористов. Как американка, Анджелина всегда гордилась тем, что ее страна так толерантно относилась к людям разных наций. Но то, что происходит сейчас, ее очень огорчает, пишет ТСН.
"Я горжусь историей нашей страны, которая всегда дарила убежище наиболее уязвимым группам людей. Американцы проливали кровь, защищая идею прав человека, которая не ограничена культурой, географией, этнической принадлежностью или религией. Решение не пускать беженцев в США и ограничить въезд жителям семи мусульманских стран вызвало шок у наших друзей по всему миру", - пишет Джоли.
Актриса говорит, что понимает обеспокоенность американцев глобальным кризисом беженцев и вполне логичным является обезопасить себя и свои границы, когда в мире так много терроризма. Однако считает, что государство должно найти баланс между интересами своих граждан и проблемами и потребностями других людей.
"Как мать шестерых детей, которые были рождены в чужих краях и гордятся американским гражданством, я очень хочу, чтобы наша страна была безопасной для них и для всех детей нашей страны. Но я также хочу знать, что дети-беженцы, которые имеют право на убежище, всегда будет иметь возможность приехать в сострадательную Америку", - пишет Анджелина.