Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Джоли требует от мужа 100 тыс. в месяц на детей 04.02 22:14   MIGnews.com

Джоли требует от мужа 100 тыс. в месяц на детей

Американская актриса Анджелина Джоли потребовала от своего бывшего супруга Брэда Питта 100 тысяч долларов ежемесячно в качестве алиментов. По мнению актрисы, эта сумма покроет все текущие расходы на шестерых детей, передает Metro.

Так как пара подписала договор о неразглашении подробностей судебного процесса, издание ссылается на инсайдера из их окружения. Источник отмечает, что Джоли надеется также выделять из этой суммы часть для отчислений в трастовый фонд, учрежденный родителями совместно.

Так, из полученного 1,2 миллиона долларов порядка 250 тысяч будут откладываться на будущее шестерых детей, которых сейчас Джоли воспитывает сама.

В то же время сам Питт, по информации издания, изъявил желание поддерживать детей перечислениями напрямую в траст, вместо того, чтобы платить бывшей жене. Исходя из этого предполагается, что бракоразводный процесс едва ли закончится скоро для бывших супругов.

Известно, что актеры также не сошлись в вопросе опеки детей. Джоли требует права единолично их воспитывать, в то время, как Питт требует совместной опеки.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:58
Белый дом анонсировал звонок Трампа главе Украины
21:29
Uber закупает билеты в США для своих сотрудников
20:59
ВВС Иордании нанесли удары по ISIS в Сирии
20:29
Обложка Spiegel: Трамп и обезглавленная статуя Свободы
19:58
Французские солдаты лишились винтовок, обедая в McDonald's
19:05
Ицхака Герцога выписали из больницы
18:53
Трамп: решение приостановить миграционный указ – нелепое
18:23
Постпреды России и США при ООН договорились о сотрудничестве
18:11
Младенца, нуждающегося в кардиохирургии – не пустили в США
17:29
Сирийские мятежники начали наступление на Ракку
16:59
В Бельгии создали первое в мире 100% безалкогольное пиво
16:36
Экс-посол Ирака: запрет на въезд мусульманам несправедливый
15:55
Гражданам арабских стран разрешили въезд в США
15:11
Миллиардер отказался стать министром армии Трампа
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus