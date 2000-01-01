Джоли требует от мужа 100 тыс. в месяц на детей

Американская актриса Анджелина Джоли потребовала от своего бывшего супруга Брэда Питта 100 тысяч долларов ежемесячно в качестве алиментов. По мнению актрисы, эта сумма покроет все текущие расходы на шестерых детей, передает Metro.
Так как пара подписала договор о неразглашении подробностей судебного процесса, издание ссылается на инсайдера из их окружения. Источник отмечает, что Джоли надеется также выделять из этой суммы часть для отчислений в трастовый фонд, учрежденный родителями совместно.
Так, из полученного 1,2 миллиона долларов порядка 250 тысяч будут откладываться на будущее шестерых детей, которых сейчас Джоли воспитывает сама.
В то же время сам Питт, по информации издания, изъявил желание поддерживать детей перечислениями напрямую в траст, вместо того, чтобы платить бывшей жене. Исходя из этого предполагается, что бракоразводный процесс едва ли закончится скоро для бывших супругов.
Известно, что актеры также не сошлись в вопросе опеки детей. Джоли требует права единолично их воспитывать, в то время, как Питт требует совместной опеки.