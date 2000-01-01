04.02 22:14 MIGnews.com

Джоли требует от мужа 100 тыс. в месяц на детей

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Американская актриса Анджелина Джоли потребовала от своего бывшего супруга Брэда Питта 100 тысяч долларов ежемесячно в качестве алиментов. По мнению актрисы, эта сумма покроет все текущие расходы на шестерых детей, передает Metro.Так как пара подписала договор о неразглашении подробностей судебного процесса, издание ссылается на инсайдера из их окружения. Источник отмечает, что Джоли надеется также выделять из этой суммы часть для отчислений в трастовый фонд, учрежденный родителями совместно.Так, из полученного 1,2 миллиона долларов порядка 250 тысяч будут откладываться на будущее шестерых детей, которых сейчас Джоли воспитывает сама.В то же время сам Питт, по информации издания, изъявил желание поддерживать детей перечислениями напрямую в траст, вместо того, чтобы платить бывшей жене. Исходя из этого предполагается, что бракоразводный процесс едва ли закончится скоро для бывших супругов.Известно, что актеры также не сошлись в вопросе опеки детей. Джоли требует права единолично их воспитывать, в то время, как Питт требует совместной опеки.