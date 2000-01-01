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В Бельгии создали первое в мире 100% безалкогольное пиво | Фото: Thinkstock04.02 16:59   MIGnews.com

В Бельгии создали первое в мире 100% безалкогольное пиво

В Бельгии появилось первое в мире полностью безалкогольное пиво. Об ээтом сообщила компания по производству пива AB InBev. Безалкогольный напиток по вкусу ничем не уступает оригиналу, но при этом не содержит даже доли процента спиртного. Об этом пишет бельгийское издание Le Soir.

Сообщается, что после нескольких лет исследований специалисты AB InBev запатентовали и внедрили инновационный метод пивоварения, позволяющий производить 100% безалкогольное светлое пиво категории "пилс".

Поэтому именно бельгийцы создали первое в мире 100% безалкогольное пиво, так как ранее процент алкоголя в так называемом "безалкогольном" пиве составлял от 0,5% до 1,2%. Кроме того, по вкусу оно отличалось от оригинального пенного напитка.

Как отмечает издание, бесплатная дегустация 1 млн. бутылок нового напитка будет проведена в бельгийских сетевых магазинах уже в ближайшие недели.
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