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Канадец сел в тюрьму за воровство королевского золота анусом 04.02 13:57   MIGnews.com

Канадец сел в тюрьму за воровство королевского золота анусом

Житель канадской провинции Онтарио приговорен к 30 месяцам лишения свободы за воровство на рабочем месте – будучи сотрудником Королевского канадского монетного двора, предприимчивый 35-летний Лестон Лоуренс выносил золотые слитки в собственной прямой кишке.

Столь нетривиальным образом вор украл 22 слитка весом 192-224 грамма общей стоимостью в 130 тысяч долларов США. За счет государства и собственного ануса канадец разжился яхтой и домом на Ямайке. Впрочем, суд распорядился экспроприировать его имущество и, вдобавок, в течение трех лет после выхода на свободу компенсировать причиненный ущерб государству, иначе он проведет в тюрьме еще 2,5 года.

Как пишет Metro, подозрения Лоуренс навлек на себя лишь тем, что слишком часто продавал золото в одном из отделений Ottawa Gold Buyers. Кассирша обратила внимание на то, что Лоуренс регулярно приносил одинаковые золотые "шайбы" на продажу, связала это с местом его работы и обратилась в полицию.

При проверке его шкафчика сотрудники правопорядка обнаружили латексные перчатки, баночку с вазелином и те самые золотые "шайбы".

В связи с обстоятельствами преступления СМИ уже окрестили вора Лестоном Голдсфинктером ("Золотым сфинктером") — по аналогии с героем одноименного фильма о Джеймсе Бонде.
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