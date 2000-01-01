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Джастин Бибер выпустил новую песню - впервые за пять лет | Фото:05.01 04:00   MIGnews.com

Джастин Бибер выпустил новую песню - впервые за пять лет

Джастин Бибер выпустил свою первую песню за последние пять лет. Она получила название Yummy.

25-летняя поп-звезда выпустила трейлер песни в канун Рождества, а затем в четверг полный трек. Ожидается, что песня станет ведущим синглом для его нового альбома в этом году. Дата выхода пока не подтверждена.

Выпустив песню, Бибер сказал: "Я чувствую, что это отличается от предыдущих альбомов только из-за того, где я нахожусь в моей жизни." У звезды также планируется новый тур.




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