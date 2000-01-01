04.01 22:22 MIGnews.com

Продолжительность сна родителей связали со здоровьем детей

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У людей, который часто не высыпаются в последствии рождаются слабые и болезненные дети.От недосыпа падает активность около семисот генов, считает генетик Людмила Турова.акже на активность генов плохо влияют недостаточное питание, стрессы, токсины, вредные привычки, отрицательные эмоции.И это изменения на уровне генов переходят к детям тех людей, которые мало спят, плохо питаются, нервничают, не чистят свой организм от шлаков и токсинов.Таким образом, считает генетик, любые действия ныне живущих молодых людей, которые ухудшают их здоровье, плохо отразятся и на здоровье их детей.