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Продолжительность сна родителей связали со здоровьем детей | Фото:04.01 22:22   MIGnews.com

Продолжительность сна родителей связали со здоровьем детей

У людей, который часто не высыпаются в последствии рождаются слабые и болезненные дети.

От недосыпа падает активность около семисот генов, считает генетик Людмила Турова.

акже на активность генов плохо влияют недостаточное питание, стрессы, токсины, вредные привычки, отрицательные эмоции.

И это изменения на уровне генов переходят к детям тех людей, которые мало спят, плохо питаются, нервничают, не чистят свой организм от шлаков и токсинов.

Таким образом, считает генетик, любые действия ныне живущих молодых людей, которые ухудшают их здоровье, плохо отразятся и на здоровье их детей.


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