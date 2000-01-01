04.01 22:22 MIGnews.com
Продолжительность сна родителей связали со здоровьем детей
У людей, который часто не высыпаются в последствии рождаются слабые и болезненные дети.
От недосыпа падает активность около семисот генов, считает генетик Людмила Турова.
акже на активность генов плохо влияют недостаточное питание, стрессы, токсины, вредные привычки, отрицательные эмоции.
И это изменения на уровне генов переходят к детям тех людей, которые мало спят, плохо питаются, нервничают, не чистят свой организм от шлаков и токсинов.
Таким образом, считает генетик, любые действия ныне живущих молодых людей, которые ухудшают их здоровье, плохо отразятся и на здоровье их детей.
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