04.01 17:26 MIGnews.com

Фанатов порадовали "олдскульным" Mortal Kombat

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Энтузиаст с ником Gui Santos представил новую версию файтинга Mortal Kombat Project Ultimate в виде фанатской сборки на базе двухмерных частей сериала.Амбициозная Mortal Kombat Project Ultimate — игра на движке MUGEN, за основу которой взят двухмерный файтинг от NetherRealm из девяностых.Однако в отличие от классических частей серии, у сборки просто беспрецедентное количество контента: 95 бойцов и более 570 арен, а в остальном это та же самая игра, что и раньше, но лучше.Сборка доступна для скачивания всем пользователям.