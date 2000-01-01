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Фанатов порадовали `олдскульным` Mortal Kombat | Фото:04.01 17:26   MIGnews.com

Фанатов порадовали "олдскульным" Mortal Kombat

Энтузиаст с ником Gui Santos представил новую версию файтинга Mortal Kombat Project Ultimate в виде фанатской сборки на базе двухмерных частей сериала.

Амбициозная Mortal Kombat Project Ultimate — игра на движке MUGEN, за основу которой взят двухмерный файтинг от NetherRealm из девяностых.

Однако в отличие от классических частей серии, у сборки просто беспрецедентное количество контента: 95 бойцов и более 570 арен, а в остальном это та же самая игра, что и раньше, но лучше.



Сборка доступна для скачивания всем пользователям.


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