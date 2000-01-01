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Камерон Диаз впервые стала мамой в 47 лет | Фото:04.01 10:21   MIGnews.com

Камерон Диаз впервые стала мамой в 47 лет

Звезда Голливуда Камерон Диаз впервые родила ребенка. Об этом актриса сообщила на своей странице в Instagram. В начале 2018 года она решила уйти из кино, чтобы посвятить себя семье.

47-летняя звезда "Ангелов Чарли" и её муж Бенджи Мэдден, за которым она замужем с 2015 года, сообщили, что стали родителями девочки по имени Реддикс.

"С Новым годом от Медденов! Мы так счастливы и благодарны, что начали новое десятилетие, объявив о рождении нашей дочери Реддикс Мэдден. Она мгновенно покорила наши сердца и пополнила нашу семью", - пишет Камерон в посте.


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