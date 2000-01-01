04.01 06:27 MIGnews.com

50-летняя Джанет Джексон родила первенца

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Как сообщил журнал People, популярная американская певица, и сестра Майкла Джексона - Джанет, во вторник, 3 января родила первенца.Как рассказал источник издания новорожденного назвали Исса аль-Мана (Eissa Al Mana).По его словам, роды прошли без осложнений, и сейчас мать отдыхает.Напомним, что в апреле 2016 года Джанет Джексон отменила мировое турне, объяснив, что собирается посвятить себя планированию семьи, а в октябре подтвердила слухи со своей беременностиРанее сообщалось, что в декабре 2012 года певица тайно обручилась с миллиардером из Катара Виссамом аль-Мана, а в начале 2013 года пара тайно поженилась.